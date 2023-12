"Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da!" - Neujahrskonzert mit der Salonkapelle Sternenglanz

So augenzwinkernd wie der Titel, so unterhaltsam, virtuos und swingend präsentiert die Salonkapelle Sternenglanz ihr neues Programm, das einmal mehr zu einer mitreißenden musikalischen Zeitreise einlädt. Gleich ob schmissiger Ohrwurm, jazzige Evergreens oder UFA-Filmschlager - mit spritzig-frechen Arrangements und temperamentvollen Darbietungen hat sich die zehnköpfige Formation in Frack und Federboa längst in die Herzen ihres Publikums gespielt.

Karten:

Erwachsene: VVK 25 €

Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahre, Studierende, Menschen mit Schwerbehinderung: VVK 6 €

Schülerinnen und Schüler bis 12 Jahre: frei

Getränke und Häppchen in der Pause sind im Ticketpreis enthalten.

Kartenvorverkauf:

Buchhandlung Schagemann, Karlstraße 8, 74405 Gaildorf

Bürgerbüro, Marktplatz 9, 74405 Gaildorf

events@gaildorf.de