Die Nacht der 5 Tenöre - Magia delle Melodie

Nach der vielumjubelten Jubiläumstournee in 2024/25 geht DIE NACHT DER 5 TENÖRE erneut auf große Deutschlandtournee! Unter dem Motto „Magia delle melodie“ entführt das Ensemble die Besucher zu einem magischen Abend voller zeitloser Arien und Melodien, die Menschen seit Jahrhunderten verzaubern.

Mit über 30 Terminen in einigen der schönsten Konzerthäusern Deutschlands bietet sich eine einmalige Gelegenheit, die fünf herausragenden Tenöre Luigi Frattola, Orfeo Zanetti, Vincenzo Sanso, Alejo Ruiz und Emil Pavlov live zu erleben. Diese Künstler, die normalerweise in den renommiertesten Opernhäusern wie der Mailänder Scala oder der Wiener Staatsoper zu hören sind, bringen die Faszination der Oper nach Deutschland und lassen das Publikum in die zauberhaften Welten von „Tosca“, „Aida“, „Rigoletto“, „Otello“, „Turandot“, „La Traviata“, „Carmen“ und vielen weiteren Klassikern eintauchen. Bei einigen Terminen wird der bulgarische Startenor Mihail Mihaylov alternierend mit dabei sein.

Begleitet werden die Tenöre vom Plovdiv Symphonic Orchestra, unter der Leitung des angesehenen Dirigenten Nayden Todorov, der als einer der besten Dirigenten Osteuropas gilt. Mit über 1.000 Live-Auftritten in Europa bringt das Plovdiv Symphonic Orchestra eine besondere Klangfülle in die Konzerte und sorgt für unvergessliche musikalische Höhepunkte.

Die spannende Reise durch die Welt der Oper wird von der gefeierten Sopranistin Andrea Hörkens moderiert, die den Abend mit Charme und Witz bereichert. Sie sang bereits die Mimi in La Bohème oder Micaela in Carmen. Als Stargast wird auch Marc Marshall, bekannt aus dem Klassik-Pop-Duo Marshall & Alexander, an vielen Terminen auftreten und die Zuschauer mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner Leidenschaft für Musik begeistern. Er zählt zu den begehrtesten Sängern und Kreativen.

Das Programm beinhaltet eine faszinierende Mischung aus berühmten Arien und italienischen Canzone, die den Zauber der Melodien perfekt zur Geltung bringt. Ob Opern-Liebhaber oder Klassik-Neuling – die neue Produktion von DIE NACHT DER 5 TENÖRE „Magia delle melodie“ wird das Publikum mit jeder Darbietung in ihren Bann ziehen.