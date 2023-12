Die Nacht der 5 Tenöre

Una fiesta de la musica – Ein Fest der Musik erwartet die Fans der Klassik im Dezember und Januar, wenn »Die Nacht der 5 Tenöre« wieder auf große Deutschlandtour geht. Mit der Leidenschaft für die Musik erreichen die fünf Tenöre Jahr für Jahr Tausende von Gästen mit ihrer Klassik-Konzert-Reihe, die bereits seit 20 Jahren jährlich in den großen Konzerthäusern gastiert. Die Namen, die hinter diesem Programm stehen, sind jedem Opernkenner bestens bekannt: Vincenzo Sanso, Luigi Frattola, Orfeo Zanetti, Yvailo Yovchev und Georgi Dinev gehören zu den fünf stimmgewaltigsten Tenören, die sonst nur in den renommiertesten Opernhäusern der Welt auf der Bühne stehen. Für »Die Nacht der 5 Tenöre« jedoch kommen sie regelmäßig zusammen, um in Begleitung eines Sinfonieorchesters ihr Publikum mit den bekanntesten Highlights zu verzaubern, welche die Klassik-Welt zu bieten hat. So tauschen sie ein in die Welt von Tosca, Aida, Rigoletto, Otello, Turandot, La Traviata, Carmen u.v.m.