Nach der viel-umjubelten Jubiläums-Tournee in 2024 / 2025 geht DIE NACHT DER 5 TENÖRE erneut auf große Deutschlandtournee!

Unter dem Motto »Magia delle melodie« entführt das Ensemble die Besucher zu einem magischen Abend voller zeitloser Arien und Melodien, die Menschen seit Jahrhunderten verzaubern. Die spannende Reise durch die Welt der Oper wird von der gefeierten Sopranistin Andrea Hörkens moderiert, die den Abend mit Charme und Witz bereichert. Sie sang bereits die Mimi in »La Bohème« oder Micaela in »Carmen«. Als Stargast wird auch Marc Marshall, bekannt aus dem Klassik-Pop-Duo »Marshall & Alexander«, an vielen Terminen auftreten und die Zuschauer mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner Leidenschaft für Musik begeistern. Er zählt zu den begehrtesten Sängern und Kreativen.

Das Programm beinhaltet eine faszinierende Mischung aus berühmten Arien und italienischen Canzone, die den Zauber der Melodien perfekt zur Geltung bringt. Ob Opern-Liebhaber oder Klassik-Neuling – die neue Produktion von DIE NACHT DER 5 TENÖRE »Magia delle melodie« wird das Publikum mit jeder Darbietung in ihren Bann ziehen.