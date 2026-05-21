Die Nacht der Ideen 2026 - Neckar Tribunal

Die Regisseurin, Künstlerin und Anwältin Lily Abichahine konzipiert und inszeniert eine öffentliche Debatte in Form eines symbolischen Gerichts. Aktivist*innen, Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, Verwaltungsbeamt*innen und Nutzer*innen des Neckars aus Frankreich, Deutschland und anderen Ländern sind dazu aufgerufen, auszusagen.

Das Performance-Tribunal wird die Anerkennung der Rechte der Natur, den Schutz des Neckars als Gemeingut sowie die Widersprüche, die durch seine intensive Nutzung entstehen, zur Debatte stellen.

Lily Abichahine ist eine Künstlerin und Wissenschaftlerin, deren Arbeit sich mit den Beziehungen zwischen Kunst und Recht auseinandersetzt. Als Doktorandin an der Universität Paris VIII befasst sich ihre Forschung mit Fiktion in rechtlichen und künstlerischen Darstellungen, wobei sie den Gerichten als performativen Räumen besondere Aufmerksamkeit widmet. Sie ist bestrebt, Dialogsituationen zu schaffen, Räume zu eröffnen, in denen sich Diskussionen entfalten können, und komplexes juristisches Wissen zugänglich zu machen. Ausgehend von Regulierungen und deren Anthropologie hinterfragt ihre Arbeit die Begriffe des Kulturerbes und des kollektiven Gedächtnisses, wobei sie frei zwischen bildender Kunst (Installationen und Video) und Performance (Monologe und inszenierte Versammlungen) wechselt. Sie war Stipendiatin der Akademie Schloss Solitude (2025–2026), der Villa Medici (Mai 2025), des Uillinn West Cork Arts Centre (2024–2025), des K2 Güncel Sanat Merkezi (Türkei, 2022) sowie des Performing Arts Forum (PAF, Frankreich, 2021), unter anderem.

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