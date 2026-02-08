Die Nacht der Musicals - Die größten Musical-Hits aller Zeiten!

2 Stunden mitreißende, temperamentvolle Bühnenpower! Emotion Pur!

In einer über zweistündigen Show werden Highlights aus den bekanntesten Musicals eindrucksvoll und stimmungsstark präsentiert. Stars der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt der internationalen Musicals, ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Weltbekannte Hits aus dem aktuellen Broadway Musical „Aladdin” werden das Publikum gleichermaßen begeistern, wie die Sensationsmusicals die Eiskönigin mit dem Wahnsinnshit „Let it go” und „Moulin Rouge“ mit seinen leidenschaftlichen Pop-Hymnen voller Glamour und Emotion. Lassen Sie sich bei „Die Nacht der Musicals“ von einem Bühnenfeuerwerk aus schwungvoller Tanzakrobatik und weltbekannten Hits mitreißen und seien Sie live mit dabei, wenn die Starsolisten die schönsten Melodien der eingängigsten Songs zum Besten geben!

Neben Klassikern wie „König der Löwen“, „Mamma Mia”, oder „Tanz der Vampire“, dürfen natürlich All Time Favourites wie „Das Phantom der Oper”, „Cats”, „Die Rocky Horror Show”, „Elisabeth”, „Grease” nicht fehlen! Erleben Sie live wie „Das Phantom der Oper” Christine seine Liebe gesteht oder die Samtpfoten aus „Cats” mit „Memory” ihren absoluten Kultcharakter erneut unter Beweis stellen.

Lassen Sie sich von einem Musikcocktail der Extraklasse bei „Die Nacht der Musicals“ verzaubern!

Abwechslungsreich, vielfältig, einzigartig!

So abwechslungsreich wie die verschiedenen Musicals, so vielfältig ist auch die „Die Nacht der Musicals”. Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept, sowie aufwendige Kostüme und liebevoll gestaltete Bühnenbilder, machen dieses Event zur beliebtesten Musicalgala mit der Atmosphäre des New Yorker Broadway und des Londoner West End!

Bereits über 3 Millionen Besucher haben „Die Nacht der Musicals” mit einem Lächeln auf den Lippen verlassen und in unvergesslicher Erinnerung behalten! So wird diese einzigartige Musicalsensation auch zur 25-jährigen Jubiläumstournee die Zuschauer mehr als begeistern und vollkommen in ihren Bann ziehen!