Tanz der Vampire, Frozen, Rocky, König der Löwen, Elisabeth, Das Phantom der Oper, Mamma Mia, Cats u.v.m. – seit Dezember 2018 als "Lange Nacht der Musicals – Das Original!" auf großer Tournee

Das Musical „Grease“ zählt zu den beliebtesten Musicals weltweit. John Travolta hat es mit seinem einzigartigen Tanzstil berühmt gemacht. Und auch heute noch wird die Liebesromanze zwischen zwei Teenagern in den 50er Jahren gerne gesehen. Anlässlich des 45-jährigen Bühnenjubiläums und 40 Jahren „GREASE der Film!“ gibt es eine große Jubiläums-Neuproduktion von „GREASE – Das Musical“. Wir freuen uns, dass Ausschnitte aus „Grease“ in diesem Jahr auch wieder Bestandteil von „Die Nacht der Musicals“ sein werden.

Neben zeitlosen Klassikern wie „Das Phantom der Oper“, „Der König der Löwen“ oder „Elisabeth“ stehen auch Highlights aus aktuellen Stücken auf dem Programm. Einer der Höhepunkte ist der beliebte Disney-Hit "Let It Go" aus der Musicalinszenierung „Frozen“, die im Frühjahr 2018 Premiere feierte. Das auf dem Animationsfilm „Frozen – Die Eiskönigin“ basierende Musical erzählt die spannende Geschichte der furchtlosen Anna, die sich mit dem Bergführer Kristoff und seinem treuen Freund, dem Rentier Sven, auf die Suche nach ihrer Schwester Elsa begibt, um einen eisigen Fluch zu brechen und ihr Königreich vom ewigen Eis zu befreien.

Original-Darsteller und Top-Solisten der Szene bieten an einem einzigen Abend eine Zeitreise durch mehr als 50 Jahre Musical-Geschichte. Dabei verschmelzen die modernen Lieder zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern. Zahlreiche Profi-Tänzer unterstützen die SängerInnen und bieten beste Unterhaltung auf höchstem Niveau. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen untermalen die einzelnen Darbietungen und entführen den Zuschauer in die phantastische Welt der Musicals.