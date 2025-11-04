2 Stunden mitreißende, temperamentvolle Bühnenpower!

Emotion Pur!

In einer über zweistündigen Show werden Highlights aus den bekanntesten Musicals eindrucksvoll und stimmungsstark präsentiert. Stars der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt der internationalen Musicals, ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Weltbekannte Hits aus dem aktuellen Broadway Musical „Aladdin” werden das Publikum gleichermaßen begeistern, wie die Sensationsmusicals die Eiskönigin mit dem Wahnsinnshit „Let it go” und „Moulin Rouge“ mit seinen leidenschaftlichen Pop-Hymnen voller Glamour und Emotion. Lassen Sie sich bei „Die Nacht der Musicals“ von einem Bühnenfeuerwerk aus schwungvoller Tanzakrobatik und weltbekannten Hits mitreißen und seien Sie live mit dabei, wenn die Starsolisten die schönsten Melodien der eingängigsten Songs zum Besten geben!