Die Nacht kurz vor den Wäldern

Ein namenloser junger Mann läuft in einer regnerischen Nacht durch die Straßen einer Großstadt. Er spricht, besessen von seinen Wünschen und Begierden, zerrissen zwischen einer tiefen Hoffnungslosigkeit und dem Impuls zur Revolte... er richtet sich an einen unbekannten Fremden und entwickelt in ihm die Idee eines Zusammenschlusses aller Benachteiligten. Ein furioser Monolog. Ulrich Westermann präsentiert ihn in beeindruckender Art und Weise. Das 1977 uraufgeführte Werk machte den Autor Bernard-Marie Koltés über Nacht berühmt und zu einer der wichtigsten Stimmen der französischen Nachkriegsliteratur.