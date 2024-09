Die Nacht kurz vor den Wäldern

Theatermonolog von Bernard-Marie Koltès.

Ein Fremder in einer fremden Stadt spricht einen ihm Fremden an: Er suche ein Zimmer für die Nacht. Im Gespräch offenbart er mit jedem Satz seine Ängste, er schildert Bedrohungsszenarien, von denen er sich umgeben sieht und sein Bedürfnis, sich davor zu schützen. Er ist ein Getriebener, ein radikaler Sinnsuchender. Der erste Theatertext von Bernard-Marie Koltès ist ein abgründiger Monolog, der den französischen Dramatiker 1977 mit einem Schlag berühmt machte: Er zeigt einen getriebenen Menschen voller Ängste auf der Suche nach menschlicher Nähe. In der Inszenierung folgt das Publikum dem Schauspieler Ulrich Westermann auf seinem Weg durch die Nacht...

Regie: Alexander Ourth.