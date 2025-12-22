Die Nacht vor Weihnachten (auf Ukrainisch)

In einem ukrainischen Dorf kurz vor Weihnachten geschieht etwas Unglaubliches. Der Teufel, der sich an dem Schmied Wakula rächen will, beschließt den Mond verschwinden zu lassen und das Dorf in Angst und Verwirrung zu stürzen. Die schöne und stolze Oxana, in die Wakula verliebt ist, verlangt als Zeichen seiner Liebe ein Paar Schuhe – so prächtig, wie sie nur die Zarin besitzt. Der Schmied sieht sich gezwungen einen Pakt mit dem Teufel einzugehen, um ihr Herz zu gewinnen. Die Geschichte ist durchzogen von typisch ukrainischen Humor, mit vielen volkstümlichen Liedern, lebhaften Tänzen und augenzwinkernden Anspielungen auf das bäuerliche Leben.