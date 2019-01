Die Neue Nationalgalerie + Der Deutsche Pavillon in Barcelona

Deutschland, Frankreich 2016

75 Minuten | FSK 0

deutsche Originalfassung

Fünfzig Jahre nach der Eröffnung der Neuen Nationalgalerie 1968 in Berlin begibt sich Ina Weisse, Tochter des Architekten Rolf Weisse, der im Büro von Mies van der Rohe in Chicago arbeitete, auf Spurensuche. Sie führte Interviews mit ihrem Vater, Dirk Lohan, dem Enkel von Mies, dem mit der Sanierung beauftragten David Chipperfield und vielen anderen Persönlichkeiten und zeigt bislang unveröffentlichte Filmaufnahmen aus den 1960er Jahren, die Rolf Weisse damals in Mies‘ Büro drehte. Der Deutsche Pavillon der Weltausstellung 1929- ein Werk von Mies van der Rohe, das nicht nur das Ausstellungswahrzeichen, sondern auch stilbildend für die moderne Architektur wurde.

R: Ina Weisse | K: Judith Kaufmann, Marcus Winterbauer