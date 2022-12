Geheimnisse, knallharte Wahrheite und große Erkenntnisse:

Ausgerechnet als der Architekt Arnold zusammen mit seiner Frau Kathrin und dem befreundeten Ehepaar, Götz und Diana, sein neues Projekt feiern möchte, kommt Kathrin mit der Diagnose einer Niereninsuffizienz nach Hause. Für Arnold ein Schock - er soll ihr eine seiner Nieren spenden?! So eine große Entscheidung sollte wohl überlegt sein, findet er, da es hier schließlich um seine Zukunft geht. Immerhin ist das Risiko, bei einer Lebendspende zu sterben, genauso groß wie bei einem Verbrechen umzukommen! Durch die Zweifel des Architekten drohen jedoch gleich zwei Ehen zu zerbrechen, denn Götz erklärt sich sofort zu einer Spende bereit... Anstatt der geplanten Feier entbrennt ein heftiger Streit zwischen den vier Eheleuten. Es geht nicht mehr nur um eine Niere, sondern um die Frage: Was ist wahre Liebe? Was bin ich bereit für meine Liebe zu geben?