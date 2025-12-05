Kathrin braucht eine neue Niere. Eine ergreifende Komödie mit Tiefgang.

Ihr Ehemann Arnold hat dieselbe Blutgruppe. Ist er bereit, zu spenden? Er zögert, und Kathrin verzichtet auf seine Niere. Als der Freund Steve sich sofort bereit erklärt, als Spender einzuspringen, bricht ein regelrechter Kampf um die Niere aus. Sowohl Diana, Steves Ehefrau als auch Arnold fühlen sich übergangen. Die Niere deckt so manch verborgene Herzensangelegenheiten auf. Eines ist sicher: Die Niere wird Niemanden kaltlassen. Die alles entscheidende Frage: Was bist du bereit zu geben?