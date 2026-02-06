„Erwartest du von mir, dass ich es tue? Ich meine – dir eine Niere zu spenden?“

„Kommt drauf an, wie du "erwarten" definierst. Erwarten im Sinne von "glauben" oder erwarten im Sinne von "verlangen"?“

„So was kann man gar nicht verlangen.“

Kathrin braucht eine Niere. Ihr Mann Arnold soll ihr seine spenden. Leider hat der erfolgreiche Stararchitekt nicht nur keine Zeit dafür, sondern auch Angst vor einer Organspende: Aber, wenn ein Mann seine Frau wirklich liebt...

Diese turbulente Beziehungskomödie hat überraschende Wendungen. Die perfekte Mischung aus Leichtigkeit, Heiterkeit und Ernsthaftigkeit lässt keinen unberührt. Und am Ende stellt sich die alles entscheidende Frage: Liebling, was bist Du bereit, für mich zu tun?

Der österreichische Erfolgsautor Stefan Vögel, Jahrgang 1969, studierte zunächst Wirtschaftsinformatik, bevor er sich dem Theater zuwandte und als Kabarettist arbeitet. Bald begann er, sich als Theater- und Drehbuchautor einen Namen zu machen. Seine Stücke werden vielfach in zahlreichen Inszenierungen im gesamten deutschsprachigen Raum gespielt.