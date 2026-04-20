Die Nina Simone Story

Nina Simone träumte davon, einmal die erste schwarze klassische Pianistin Amerikas zu sein. Mit einem Stipendium studierte sie an der renommierten Juilliard School in New York City.

Doch der Klassikbetrieb bot ihr keine Perspektive: „Denn ich war arm und schwarz“, erzählte sie einst. Also begann Nina Simone von kleinen Clubs aus die Welt zu erobern und wurde schließlich zur legendären Diva des Jazz. Hits wie „My baby just cares for me“ oder „Don‘t let me be misunderstood“ ließen sie zur Hohepriesterin des Soul rund um den Globus aufsteigen. „To be young, gifted and black“ war einer ihrer politischen Songs, die sie zur Stimme der Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King und Malcolm X machten. Doch an der Gesellschaft und deren Vorurteilen sowie an ihren Kämpfen mit der Liebe und sich selbst verzweifelte sie.