Kirchen, Klöster, Kleinode - ein wahres Schatzkästlein an barocken Sehens- und Liebenswürdigkeiten tut sich in der Region zwischen Donau und Bodensee auf.

Im Jahr 1966 wurde die Oberschwäbische Barockstraße als eine der ältesten Kultur- und Ferienstraßen ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt stehen die weltlichen und sakralen Bauwerke der Barockzeit. Üppige Formen, lebendige Farben, eine Architektur, die den Himmel auf die Erde holt: Das ist der Barock, wie er in Oberschwaben einfach zu finden ist. Die Oberschwäbische Barockstraße führt uns direkt in einen Landstrich, in dem der Kunstfreund verschiedene Stilepochen findet.

Karl-Heinz Unterberger