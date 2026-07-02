Die Odysee

Nach dem Ende des Trojanischen Krieges macht sich Odysseus auf den langen und gefährlichen Weg zurück in seine Heimat Ithaka.

Auf seiner Reise muss er zahlreiche Prüfungen bestehen und begegnet mythischen Kreaturen, mächtigen Göttern und gefährlichen Versuchungen. Während seine Familie zuhause auf seine Rückkehr hofft, kämpft Odysseus gegen Stürme, Feinde und sein eigenes Schicksal. Der Film erzählt die weltbekannte Geschichte von Mut, Sehnsucht und dem unerschütterlichen Willen, nach Hause zurückzukehren.