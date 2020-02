Die Odyssee - Chorische Lesung mit Original-Komposition

Eigenproduktion des Bürgerchors Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Ilyas Mirzayev, dem Kammerorchester Marmaris und dem Loryma Resort Turunç/Marmaris

Für die Eigenproduktion "Odyssee" haben die Beteiligen des Bürgerchors Stuttgart Homers Text in der Übersetzung von Johann Heinrich Voss auf eine Länge von rund 80 Minuten verdichtet und wechselnde Stimmgruppen eingerichtet. Streng nach antikem Vorbild sind den einzelnen Stimmgruppen keine definierten Rollen zugeordnet. Deren "Odyssee" ist der Kern eines internationalen Kulturprojekts: Das Kammerorchester Marmaris (Türkei) beauftragte den Komponisten Ilyas Mirzayev (Aserbaidschan, Deutschland, Türkei), die Ouvertüre, das Finale und die Zwischenmusiken für zum Teil ethnische Instrumente zu komponieren, und holte die Musiker Samir Gülahmedov (Aserbaidschan, Türkei), Görkem Şen (Türkei) und Zurab J. Gagnidze (Georgien, Deutschland) ins Boot. Die deutsche Erstaufführung ist 2019/2020 in Stuttgart geplant.

An der Württembergischen Landesbühne in Esslingen haben sie im Juli 2017 den Probenstand des Chors gezeigt. Im Oktober 2017 sind Mitglieder des Chors zusammen mit deren Sprechtrainer Philipp Falser in die Türkei gereist, um dort mit dem Komponisten und den Musikern zu proben. Odyssee in der Ägäis – im Kulturzentrum Marmaris zeigten sie ihren gemeinsamen Probenstand mit Chor und Musik.

Wie das internationales Odyssee-Projekt entstanden ist, kann man bei der Wochenzeitung Kontext und in der taz nachlesen.