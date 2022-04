Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann

Ein autistischer Junge erklärt die Welt

Dokumentarfilm, OmdU

USA/ UK 2022

Regie: Jerry Rothwell

nach dem Buch von Naoki Higashida

Laufzeit: 83 min.

FSK ab 6

AutistInnen nehmen die Welt anders wahr als Nicht-AutistInnen. Darum werden ihre durch ihre spezifischen Empfindungen verursachten Verhaltensweisen oftmals noch stigmatisiert und missverstanden. Seit einigen Jahren zeigt sich allerdings langsam ein besseres und differenzierteres Verständnis und hierzu hat auch das Buch „Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann“ des Japaners Naoki Higashida beigetragen. Er, selbst Autist, verfasste als 13-Jähriger ein autobiografisches Zeugnis seiner Erfahrungen und beschrieb den seine Handlungen begleitenden Strom an Gedanken, Gefühlen, Impulsen und Erinnerungen. So macht er dem Leser eindrücklich begreiflich, dass „in einem autistischen Körper ein Geist lebt, der so neugierig, feinsinnig und komplex ist wie jeder andere auch“ und widerlegt die Auffassung vom autistischen Spektrum, an dessen einem Ende das Genie und am anderen der Dummkopf steht.

Regisseur Jerry Rothwell entwickelte auf Higashidas Text aufbauend den gleichnamigen Dokumentarfilm. Im Voice-Over gelesene Passagen aus dem Buch beschreiben seine Wahrnehmungs-und Gefühlswelt. Da Higashida selbst nicht filmisch porträtiert werden wollte, begleitet der Film fünf autistische Kinder und Jugendliche aus aller Welt, die wie der Autor starke sprachliche Einschränkungen haben. Zu Wort kommen deren Eltern, auch der Buchübersetzer, selbst Vater eines autistischen Jungen. In klassischen Interviewsituationen erzählen sie aus ihrer Perspektive vom Alltag mit autistischen Kindern und dem unbedingten Willen, sie zu verstehen und eine gemeinsame Welt zu teilen. Es sind emotionale Gespräche, die von Frustration und Aggression der Kinder berichten, von der Sorge um sie und ihren Platz

in dieser Welt, aber ebenso von ihrer Freude und ihren Erfolgen. Beide Pole vermitteln sich auch in den beobachteten Szenen.

Um den Betroffenen gerecht zu werden, arbeitete Rothwell mit einem Beirat autistischer Menschen und einem inklusiven Filmteam.