Die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak gehört zu den bekanntesten Geschichten der Bibel. Bei dieser Veranstaltung geht es darum, wie die Opferung Isaaks in der modernen hebräischen Literatur

Die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak gehört zu den bekanntesten Geschichten der Bibel. Bei dieser Veranstaltung geht es darum, wie die Opferung Isaaks in der modernen hebräischen Literatur erzählt wird. Die Literaturwissenschaftlerin Anat Feinberg und der Historiker Robert Jütte sprechen gemeinsam über Texte und Bilder zu dieser Geschichte. Dabei geht es auch um Fragen aus Politik, Religion und Philosophie. Außerdem werden Bilder aus der jüdischen Tradition gezeigt und erklärt. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, mitzudiskutieren und Fragen zu stellen.