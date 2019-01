Ein abgründig, bissig – komischer und hochaktueller Krimi über Selbstlüge, Skrupellosigkeit und die Zerstörungswut der scheinbar zu kurz Gekommenen.

Es wird erzählt. Von Gorge einem Durchschnittsmenschen im Neoliberalismus. »Die Zeugung wenig ambitioniert. Die Geburt normal. Die Schule unnötig. Die sexuellen Erfahrungen begrenzt. Die Beziehungen fragil und unbefriedigend. «Irgendwelche Menschen erzählen von einem perspektivlosen Moralisten und fragen sich: »Warum ist der Mensch eigentlich so, wie er ist? AufGrund von Zufällen oder Entscheidungen? Demütigungen oder Selbstzweifel? Güte oder Feigheit?«Und plötzlich steht dieser Moralist vor uns, ein enttäuschter Loser, der aufsteigen möchte. Ein mit Werten ausgestatteter Mittdreißiger im Turbokapitalismus. Bei einer Geschäftsbesprechung wittert er seine Chance. Eva lockt Adam! Es gilt eine Entscheidung zu treffen! Die allumfassende Lösung wird präsentiert. Drei göttliche Regeln gilt es zu beachten, die Geld, Macht, Ansehenund Liebesabenteuer versprechen und das Tor zu einer elitären Geheimgesellschaft öffnen. Gorge steigt ein. Er verliert seine Unschuld. Ist er Opfer oder Täter? Jedenfalls beginnt ein neuer Lebensabschnitt.

Endlich auf Erfolgskurs.Endlich dazu gehören, endlich abheben.Alles scheint zu gelingen. Die Macht nimmt zu. Und Liebe? Wahre Liebe kann nicht gekauft werden, oder? »Doch!« Eine neue Biografie muss her. Die beste aller Lebensgeschichten wird geschrieben, eine neue »Wahrheit« formuliert. Geht das denn? »Natürlich, man muss die Vergangenheit ausradieren und skrupellos und konsequent lügen. Und übrigens, was bedeutet schon wahre Liebe!«Menschliche Abgründe tun sich auf. In den Untiefen von Selbstlüge, Habsucht und Ruhm wird die menschliche Seele in die Dunkelheit eines Wurmloches getrieben. Das »Lügenkartenhaus« scheint fest zu stehen.

Der britische Autor Dennis Kelly (geb. 1970) hat mit seinem 2012 uraufgeführten Stück »Die Opferung von Gorge Mastromas« einen sozialkritischen Krimi geschaffen, der die Wahrheitsfrage in den Raum stellt, die Shootingstars von Politik und Wirtschaftsleben unter die Lupe nimmt und exzessiv in den Seelen der Protagonist*innen wühlt.

»Ich kann die Zeit anhalten und in die Zukunft blicken. Ich bin gerade umwerfend,wenn man´s bedenkt.«