DIE Original Ü-30-Fete in Stuttgart Vorfeiertags-Spezial-Ausgabe!

Abfahrt! es geht weiter mit der original Ü30 Party aus dem Club Zollamt. Die Ü30 Fete ist das Partyhighlight für alle, die die Pubertät schon hinter sich gelassen haben und in lockerer und entspannter Atmosphäre feiern wollen. In 2019 starten wir durch im Club Universum am Charlottenplatz – wie gewohnt – ohne Teenie-Alarm.

Das musikalische Angebot ist so bunt wie das Publikum: Die 2 Floors werden von lokalen DJs mit den Hits der 80er, 90er und aktuellen Charts bespielt. Außerdem wird es abwechselnd Rock, Grunge, Dance und Techno Classics auf die Ohren geben.

Der Club Universum liegt direkt an der U-Bahn Station Charlottenplatz. Hier kommt ihr ganz einfach mit den Linien U1, U2, U4, U5, U6, U7, U9, U11, U12, U14, U15 direkt hin. Du kommst mit dem Zug oder der S-Bahn? Auch kein Problem! Vom Hauptbahnhof sind es entweder ca. 8 min zu Fuß oder du fährst 2 Stationen mit der U-Bahn (U5, U6, U7, U15, U12).

Du magst mit dem Auto kommen? Dann gibt es am Parkhaus „Landtag“ ausreichend Parkplätze. Vom Parkhaus sind es 100m bis zum Club Universum.

Wir freuen uns auf euch!