Vor 10 Jahren trafen sich durch Zufall vier junge, geniale, sehr gutaussehende und sehr hungrige MCs in einem Studio im Schwäbischen - Die Orsons. Nach dem, vor allem für alle Beteiligten selbst, überraschend großen Erfolg ihres Debüts "Das Album", begannen sie mit den Arbeiten an ihrem zweiten Album "Die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Orsons".

Indie-Charterfolge, Radioplays auf Hot97, props von Souljah Boy Tell`Em und Touren mit Fettes Brot und Herbert Grönemeyer schlossen sich an.2012 veröffentlichten die Orsons mit "Das Chaos und die Ordnung" ihr erstes Major- Album, das schon im Titel beschreibt, wie sich der Kampf gegen und mit den anders mahlenden Major-Mühlen anfühlt. Ausverkaufte Konzerte und Festivals waren die logische Konsequenz ihres Schaffens.Ihr letztes und bis dato bestes Album "What's Goes’"stieg 2015 direkt auf Platz 2 der deutschen Charts ein. Ein Album, das Die Orsons perfekt wiederspiegelt: schlau, musikalisch, cool, witzig, nachdenklich, liebevoll, zynisch, absurd, ehrlich - und vor allem: einzigartig. Ihre Fans haben lange genug gewartet: 2019 gibt es Die Orsons endlich wieder live!