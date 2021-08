Die Paldauer

50 Jahre als Band ohne Skandal in der Schlagerbranche erfolgreich zu sein, kann kein Zufall sein!

Es braucht nicht nur permanent neue Ideen, sondern auch Disziplin und Durchhaltevermögen. Sich selbst musikalisch immer treu zu bleiben und sich trotzdem immer weiterzuentwickeln war immer die große Stärke der Paldauer. Wer die Paldauer live erlebt hat oder näher kennt, der weiß, mit wie viel Respekt und Anstand sie ihr Publikum behandeln. Eine Band mit außerordentlichem Charakter – sonst wäre eine so lange und erfolgreiche Karriere nicht möglich gewesen. Wenn man die Lieder aus dem neuen Album hört, wird man das Gefühl nicht los, dass die Paldauer gerade auf ihren Höhepunkt zusteuern. Bei jedem Auftritt spürt man die Freude an der Musik und die Leidenschaft, Menschen glücklich zu machen. Ein Ende dieser Erfolgsband ist deshalb noch lange nicht in Sicht. Unbedingt live erleben!