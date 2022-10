Auf vielfachen Wunsch werden die Paldauer ihre einmalige und einzigartige Weihnachtsshow am So., 28.11.2021, wieder in der Stadthalle in Balingen präsentieren.

Dreimal in Folge wurden die Paldauer vom Gedu-Musikmagazin mit „Europas beste Weihnachtsshow“ ausgezeichnet. Erleben Sie eine aufwendig gestaltete Bühnenkulisse und perfekt abgestimmte Lichteffekte, die jedes Publikum in eine weihnachtliche Traumwelt versetzen.

„Weihnachten wie im Märchen 2022“

Unter diesem Motto steht die gesamte Show, die mit unglaublich viel Liebe und Herzblut der Paldauer vorbereitet wurde. Das Konzert ist eine Mischung aus den bekanntesten und schönsten traditionellen Weihnachtsliedern, internationalen Christmas-Songs, vielen musikalischen Überraschungen und als Höhepunkt die traumhaft schönen Weihnachtslieder der Paldauer.

In unserer schnelllebigen, oft kalten und gefühllosen Zeit - drei Stunden Weihnachtszauber, nach dem sich jeder sehnt – dieses Konzert sollte man sich unbedingt gönnen!

Die Paldauer Weihnachtsshow – die ideale Geschenkidee für Menschen, die scheinbar schon alles haben und kennen...

Nachholtermin vom 28.11.2021, Karten behalten ihre Gültigkeit!

Diese Vorstellung wird über das Programm NEUSTART KULTUR durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.