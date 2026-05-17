Die Paperboys

Alte Seegrasspinnerei Nürtingen Plochinger Straße 14 14, 72622 Nürtingen

Mit der Band „Buena Vista Taeles Club“ haben sie sich bereits in der Vergangenheit einen Namen gemacht.

Unter neuem Namen und mit frischer Energie präsentieren "die Paperboys" lässig-groovige Nummern von gestern und heute – ergänzt durch ausgefeilte Gitarren- und Gesangsarrangements.

Freu Dich auf einen besonderen Abend mit warmen akustischen Gitarrenklängen, groovigen Bass, Cajón und mehrstimmigen Gesang.

Info

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Konzerte & Live-Musik
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