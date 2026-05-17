Mit der Band „Buena Vista Taeles Club“ haben sie sich bereits in der Vergangenheit einen Namen gemacht.

Unter neuem Namen und mit frischer Energie präsentieren "die Paperboys" lässig-groovige Nummern von gestern und heute – ergänzt durch ausgefeilte Gitarren- und Gesangsarrangements.

Freu Dich auf einen besonderen Abend mit warmen akustischen Gitarrenklängen, groovigen Bass, Cajón und mehrstimmigen Gesang.