Die Party - unvergesslich und einzigartig! Das offizielle Afterevent des MudMates-Laufes in Metzingen und „Die Party" des Jahres in der Umgebung Reutlingen/Tübingen/Metzingen für alle die Bock haben die Nacht zum Tag werden zu lassen! Seid gespannt...

Wir starten am 21.09.2019 ab 17 Uhr mit einem Warm Up auf dem Außengelände der Motorworld Manufaktur Metzingen, bevor ab 21 Uhr die Floors ihre Tore öffnen und bis zu 2.500 Gäste begrüßen. Longdrinks, Welcome Shots und jede Menge Musik von nationalen und internationalen Top DJs, sorgen garantiert für eine unglaubliche Stimmung!