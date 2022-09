Die perfekte Coach-Frauenwirtschaftstage 2022

Eine Coach ist jemand, der eine andere Person befähigt, voranzukommen, Hürden zu überwinden und über sich hinaus zu wachsen. Nun wollen wir Ihnen keine allumfassende Coaching-Ausbildung in zwei Stunden versprechen, wir möchten jedoch zwei Kernkompetenzen von einer guten Coach hervorheben und gemeinsam üben.

Konkret schauen wir uns an, wie wir erfolgreich konstruktives Feedback geben und durch kreative Methoden neue Ideen und Lösungen generieren können.

Der Workshop ist idealerweise die Vorbereitung auf die „Lange Nacht der Gründerinnen 2022“ der Kontaktstelle Frau und Beruf Ludwigsburg – Region Stuttgart in Kooperation mit anderen Kontaktstellen. Er kann aber selbstverständlich auch ohne Teilnahme an der Langen Nacht besucht werden. Bei der langen Nacht der Gründerinnen treten Unternehmerinnen in verschiedenen Challenges gegeneinander an – analog den bekannten Castingshows – und werden in der Vorbereitung von Coaches unterstützt.

Mehr Infos zur Langen Nacht der Gründerinnen hier: https://frauundberuf-ludwigsburg.de/details/lange-nacht-der-gruenderinnen-2022.html