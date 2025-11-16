Beim Spielen findet der kleine Bieber Biba eine Muschel. Neugierig betrachtet er sie von allen Seiten. Eine Muschel – sein Herz beginnt zu pochen. Da ist bestimmt eine Perle drin – er hat einen Schatz gefunden! Schon sieht er sich überglücklich, wie er sich mit seiner Perle stolz seinen Freunden präsentiert. Doch, was werden Bär, Elch, Hase und Schwein dazu sagen? Biba beginnt zu träumen...

pohyb’s und konsorten erzählen als Clowns die Parabel über Freundschaft und die naive Vorstellung vom Glück durch Reichtum und Besonderheit. Mit einfachen Mitteln, oftmals nur durch das körperbetonte Spiel, werden die Figuren und Situationen lebendig. Ihr charmant und humorvoll verpackter Ökothriller zum Thema tierischmenschliche Gier, frei nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Helme Heine, wartet mit unerwarteten Wendungen auf.