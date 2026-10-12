Die Phasenprüfer

schön-schaurig-schräg | Musik-Theater.

Phasen treffen aufeinander, stiften Unruhe, ergänzen oder potenzieren sich, prallen aneinander ab. BodyVoice, ein Ableger des Generationentheaters Zeitsprung, lässt Lebensphasen auf Geschichtsphasen treffen, Menschen auf mäandernde Kabel und Prüfungen auf schräge Verbindungen.

Windungen, Kreuzungen, vor, zurück, hin und her: Manchmal weiß man erst hinterher, wo man gelandet ist. Mal schön, mal schaurig, mal schräg und immer mit der Frage: In welcher alten oder neuen, bekannten oder unbekannten, längst vergessenen oder überraschend wiederentdeckten Phase stecken wir eigentlich gerade?

Ein Abend voller Musik und Texten, viele davon aus eigener Feder. Erinnerungen, Geschichten und überraschende Wendungen, die man so vielleicht noch nicht gesehen, aber unbedingt gehört haben sollte.

Am Ende wird aus der Phasenprüfung eine SpendenPhase.