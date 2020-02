Die Philosophen der 20er-Jahre

Demokratie verlangt eine neue Form von Philosophie, denn sie verträgt sich nicht mit Philosophie von oben.

Philosophie war bis heute eine Veranstaltung "großer Männer" (von Platon bis Habermas), sie muss aber zur Sache aller Menschen werden.

Ziel und Inhalt: Der Vortrag fragt und erkundet, wie das gehen könnte, dass Demokratie und Philosophie zusammenfinden.

1918/19 eröffnete nach dem Zusammenbruch monarchischer und autokratischer Systeme die Möglichkeit, das Leben und auch das Denken neu zu denken. Es gab vielfältige Ansätze - in der Philosophie (siehe Eilenbergers "Zauberer"), in der Literatur (Brecht, Mann, Döblin, Broch usw.), in der Kunst, in allen Bereichen. Sie führten leider nicht zum Erfolg. Das Nazi-Regime und der Zweite Weltkrieg zerschlugen alle Hoffnung. Dennoch gibt es Aufbrüche und Ansätze, die lehrreich sind, die wir betrachten können und die uns Perspektiven zeigen können.

Der Vortrag richtet sein Augenmerk vor allem auf die phänomenologische Bewegung, die mit Husserl 1900 anhub und bis heute große Kreise zog, besonders in den 20-er Jahren erblühte, sich aber auch verzweigte und zerstritt. - Meine Frage ist: Was hätte werden können, wenn dieser großen Aufbruch demokratischer verlaufen wäre.

Demokratische Philosophie: Was 1920 nicht gelang, soll 2020 gelingen. Überlegungen dazu schließen den Vortrag ab. Dass jeder Philosoph ist, bedeutet, dass jedermann/-frau die (philosophisch zu begründenden) Grundlagen der eigenen Existenz mit bedenkt und verantwortet und den Raum dafür in der Demokratie eingeräumt bekommt und diese damit stärkt.