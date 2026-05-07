Die Physiker

In einer abgelegenen Nervenheilanstalt leben drei Männer, die sich für berühmte Physiker halten und in ihren eigenen Wirklichkeiten gefangen scheinen.

Der Alltag wirkt geordnet, doch immer wieder entstehen Situationen, die Zweifel an dem scheinbaren Wahnsinn aufkommen lassen. Zwischen strengen Regeln, ungewöhnlichen Gesprächen und wachsender Spannung entfaltet sich ein Spiel mit Wahrheit und Täuschung. Nach und nach wird sichtbar, dass hinter dem Verhalten der Männer mehr steckt, als es zunächst den Anschein hat.

Ein Stück, das ernste Themen mit feinem Humor verbindet und dabei Fragen nach Verantwortung, Macht und den Folgen wissenschaftlicher Erkenntnisse stellt.