Die Heilbronner Künstlerin Monica Sigel-Theilacker ergreift Position: In ihrer Gemäldeserie "Die Plagen der Ära" nimmt sie in Acryl, Öl und auch in Form von Collagen Bezug auf zahlreiche historische Ereignisse und Personen unserer Zeit. Doch nicht nur politische, sondern auch spirituelle Inhalte übersetzt die zehn Jahre vor dem Staatsputsch in Chile geborene Künstlerin durchaus handfest und provokant in die universelle Sprache der Bilder

Montag bis Freitag 15 – 19 Uhr

Samstag Sonntag 10 – 13 und 16 – 19 Uhr