Ach: „Die Politiker, die Politiker, die Politiker.“ Aber wer sind sie eigentlich, und was wollen und was machen sie denn? Kaum eine andere Berufsgruppe bietet mehr Zündstoff, mehr Angriffsfläche, mehr Diskurs als diese. Vieles kann über sie gesagt werden und wirklich wissen tun wir wenig. Neben all den Projektionsflächen bieten sie unendlich viel Raum für Erwartungen, Wünsche oder Enttäuschungen. An den Politikern vorbei kommen wir auf jeden Fall nicht, so sehr wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Unseren Alltag bestimmen sie, ob wir das wollen oder nicht.

Aber wie geht es den Politiker*innen selbst? Sind sie nicht auch sehr einsam und allein, in den Schaltzentralen der Macht? Und wohin gehen sie, wenn es Nacht wird?

Wolfram Lotz hat ein lyrisches Nachtstück mit absurd-komischen und dadaistisch-verdrehten Betrachtungen – und einen ironischen Kommentar zu unserer Zeit geschrieben. Dabei hinterfragt er die Realität immer wieder neu und sucht nach anderen Entwürfen von Welt mit Hilfe der Sprache, dem Sprechen selbst. Das öffnet Möglichkeitsräume in einer unhaltbaren Gegenwart und einer Zukunft, die mehr als ungewiss ist.

Wolfram Lotz hat seinen Theatertext 2019 geschrieben – also vor der Coronapandemie, vor dem Krieg in der Ukraine, vor dem Angriff der Hamas auf Israel und vor der Wiederwahl Trumps. Und dennoch hat er nichts an Aktualität eingebüßt, ganz im Gegenteil. Zwingender denn je drängt dieser Text auf die Bühne.

Der Regisseur und Autor Alexander Eisenach, ein Spezialist für zeitgenössische Dramatik, nähert sich diesem Text vielstimmig, musikalisch, spielerisch und performativ. Mal überbordend, rauschhaft und sprachgewaltig, mal leise, zart und nachdenklich untersucht er die Höhen und Tiefen des Lotz’schen Universums, in dem der Fantasie und dem Fabulieren keine Grenzen gesetzt sind.