Die Pralinetten - Comedy zum Anbeißen!

Wenn schwäbischer Witz und die dreifache Weiblichkeit wie warme Schokolade verschmelzen, entsteht ein Humor, der ins Herz geht und gleichzeitig das Zwerchfell fordert. Mit Tempo, Charme und Bühnenpräsenz fegen die Pralinetten gemeinsam und auch solo über die Bühne und servieren Comedy und Kabarett, das von der feinen Pointe bis zum bitterherben Lacher alles bietet, was einen Abend unvergesslich macht.

Sabine Schief ist die Herzhumoristin mit feinem Radar fürs Absurde. Sie beobachtet mit warmherziger Schräglage, trifft mal weich, mal mit ordentlich Wumms – aber immer mitten ins Schwarze. Ihre Geschichten und Songs aus dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens sind so nah dran, dass man sich manchmal selbst ertappt.

Käthe Kächele bringt Energie ohne Drosselung. Sie redet, denkt, echauffiert und kommentiert im Turbo-Modus – mit einer schwäbischen Direktheit, der man genauso wenig entkommt wie ihrem Temperament. Ob Erziehung, Alltag, Klimakoller oder Technikfrust: Käthe hat eine Meinung. Und sie sagt sie. Natürlich ungefragt.

Christiane Maschajechi – die „Schwäbische Erotik“ – hebt das Ganze auf ein neues Niveau: frech, stilecht und immer mit Augenzwinkern. Sie singt, spielt und erzählt mit Selbstironie und wohldosierter Schärfe, alles getragen von einem schwäbischen Lebensgefühl, das zum Lachen und Mitfühlen einlädt.

Gemeinsam erschaffen die drei Pralinetten eine wilde Mischung aus Spaß, Musik und schlagkräftiger Logik mit Suchtfaktor. Zart, knackig, scharf – der schwäbische Humor kennt dabei keine Grenzen. Das Programm ist überraschend und verführerisch, wie eine Pralinenschachtel. Und wer probiert hat, will Nachschlag. Sofort. Mit Sahne!