Die Prinzessin auf der Erbse

Für die Kleinen ab 4 Jahre

Was macht eine Erbse in der königlichen Schatzkammer? Das fragt sich die kleine Prinzessin Mimi, die eine Erbse zwischen wertvollem Schmuck, Edelsteinen und Goldtalern gefunden hat. Vielleicht kennt ihr Diener Gaston die Antwort auf ihre Frage. Und siehe da, er kennt sie und erzählt der kleinen Mimi die Geschichte von einem sehr, sehr sensiblen und feinfühligen Prinzen, der in die Welt hinauszog, um eine wahre Prinzessin zu finden.

Eine Reise um die ganze Welt mit Puppen und Schauspiel für Kinder ab 4 Jahren.