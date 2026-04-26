Die Prinzessin auf der Erbse

Textfassung von Gero Pflaum.

Ein Prinz ist durch die ganze Welt gereist, um eine Prinzessin zu finden, die er lieben und heiraten kann. Nirgendwo findet er sie, bis eines Abends eine fremde junge Frau vor seiner Stadt auftaucht. Er verliebt sich sofort in sie.

Aber ist die junge Frau wirklich eine Prinzessin, wie sie behauptet? Können die beiden tatsächlich heiraten? Die junge Frau muss eine große Prüfung bestehen. Schafft sie das? So viel sei schon verraten: Die jungen Leute werden sehr glücklich.

Ein zauberhaftes Stück, das von der beliebten BuehneBumm in Kooperation mit den Kreuzgangspielen für unser jüngstes Publikum mit viel Fantasie und Liebe gespielt wird.