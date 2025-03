Die purpurnen Flüsse

In Guernon, einer Elite-Universitätsstadt in den Alpen, wird eine Leiche gefunden: ein Körper ohne Hände und Augen, mit verätzten Stümpfen und mit Höhlen, die mit Regenwasser gefüllt sind. Der Sonderermittler Pierre Niémans steht vor einem Rätsel. In der Kleinstadt Sarzac wird etwa zur gleichen Zeit das Grab eines vor 20 Jahren verunglückten Mädchens gewaltsam geöffnet, und Hakenkreuz-Graffiti weisen auf die örtliche Skinhead-Gruppe hin. Hier ermittelt Inspektor Max Kerkerian. Während ihrer Ermittlungen kreuzen sich die Wege der beiden Ermittler und gemeinsam dringen sie in die abstruse Welt elitärer Phantasmen ein und sie versuchen, das Geheimnis der purpurnen Flüsse zu ergründen…

Regie: Mathieu Kassovitz

Darsteller: Jean Reno, Vincent Cassel, Dominique Sanda

Genre: Thriller

Produktionsland: Frankreich

Produktionsjahr: 2000

Filmlänge: 106 Minuten

FSK: ab 16

Bundesstart: 19.04.2001