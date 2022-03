Jungs und Mädchen ab 9 Jahren erleben einmal im Monat spannende Geschichten zum Mitmachen mit dem Vorlesepaten Tassilo Höllmann.

Der Eintritt ist frei.

Nur mit Anmeldung in der Stadtbücherei, unter Tel. 68-4200 oder per Mail an stadtbuecherei@oehringen.de.