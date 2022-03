Der Fall Mäuserich - Osterferien-Kinderkino

Der achtjährigen Meral fällt es nach dem Umzug in eine neue Stadt nicht leicht, Anschluss in der Schule zu finden. Bis sie Freundschaft mit einer Maus schließt, die schnell zum Schlüssel für neue Kontakte wird. Erst, als eine Eule sich den Mäuserich schnappt, beginnt die heile neue Welt zu wanken. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden geht Meral auf eine Suche nach dem Nager, die am Ende vor allem eines zu Tage fördert: Die wahre Bedeutung von Freundschaft. Aber auch klassische Kinderthemen werden abgedeckt: Spaß, Abenteuer, Tiere sowie Ernsteres wie die Rolle in der Gruppe und Anerkennung – „Alles verpackt in einem bunten Paket“.

Eine liebevolle Familienkomödie und ein Tütchen Popcorn für jeden „Kinobesucher“ ergeben einen gemütlichen Kinonachmittag in der Stadtbücherei für die ganze Familie.

Mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins der Stadtbücherei Öhringen

Eintritt frei, Freikarten in der Stadtbücherei erhältlich.

Dauer: ca. 78 Min.