Für Hund und Katz ist auch noch Platz - Kamishibai

Kamishibai kommt aus Japan und heißt übersetzt „Papiertheater”. Wenn sich die Türen des Erzähltheaters öffnen, erleben die kleinen Zuschauer spannende Geschichten.

Heute wird die Geschichte "Für Hund und Katz ist auch noch Platz" für Kinder von 3 bis 6 Jahren aufgeführt.

Der Eintritt ist frei.

Nur mit Anmeldung in der Stadtbücherei, unter Tel. 68-4200 oder per Mail an stadtbuecherei@oehringen.de.

Erwachsene sollten ihre Kinder möglichst nur abgeben und in der Stadtbücherei warten. Andernfalls ist ein 2G-Nachweis nötig.