Helma legt die Gockel rein - BilderBuchKino

In der Reihe "BilderBuchKino“ steht heute „Helma legt die Gockel rein“ für Kinder von 3 bis 6 Jahren auf dem Plan.

Die Bilder aus dem Bilderbuch werden auf die Leinwand projiziert und dazu die Geschichte vorgelesen.

Zur Vertiefung gibt es im Anschluss eine Bastelei.

Der Eintritt ist frei.

Nur mit Anmeldung: In der Stadtbücherei, unter Tel.-Nr. 07941 68-4200 oder per Mail an stadtbuecherei@oehringende.

Erwachsene sollten ihre Kinder möglichst nur abgeben und in der Stadtbücherei warten. Andernfalls ist ein 2G-Nachweis nötig.