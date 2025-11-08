DIE QUERSCHLÄGER - Die Lehrer

Die Not ist groß. Dem Bildungssystem fehlt der Nachwuchs.

Beamtenstatus, sechs Wochen Sommerferien oder die Aussicht auf attraktive Sonderkonditionen beim Staatsweingut Meersburg genügen offenbar nicht mehr, um den potentiellen Lehrkräftezuwachs der Generation Z hinterm Ofen vorzulocken. Aber muss es gleich unkontrollierter Quereinstieg sein?

Darüber muss man reden und Munz und Ruppenthal haben wie immer ein paar Querschläge … perdon: Vorschläge parat. Wie immer hochmusikalisch, ziemlich lustig und inzwischen erfahrungsgesättigt, loten die beiden Altgedienten Tiefen und Untiefen des Berufsstands aus und setzen alles daran, neue Kräfte für unsere Schüler*innen zu gewinnen. Denn wir wissen ja: was Querschläger vor allem brauchen, ist eine stabile Richtung. Und da kann geholfen werden.