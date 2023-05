Die Räuber sind los!

Räuber räubern herum, das ist ihr Beruf, und wenn sie Gold brauchen, entführen sie jemanden. Das Einfachste von der Welt, oder? Was ist aber, wenn diese Person keine Eltern mehr hat, von denen man Lösegold erpressen könnte, und erst recht kein Gold? Und, was noch schlimmer ist, am liebsten entführt werden WILL und es sich richtig gemütlich macht in der Räuberhöhle. Verdammt. Was dann? Das Kind ins Waisenhaus schicken? Die elf Kinder des Kinderclubs haben sich seit Februar mit den Themen des Stücks „Die drei Räuber“ vom Jungen LTT beschäftigt und ein eigenes Stück entwickelt.