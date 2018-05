× Erweitern Schiller Schiller

Friedrich-List-Gymnasium Asperg.

Im Mittelpunkt von Schillers zeitlosem Theaterstück stehen die Brüder Karl und Franz von Moor. Während der ältere Karl fern von zu Hause das Leben genießt und schließlich Hauptmann einer Räuberbande wird, versucht Franz mit allen Mitteln die Macht am heimischen Hof an sich zu reißen. Als Karl von den Machenschaften seines Bruders erfährt, macht er sich auf, um ihm das Handwerk zu legen und in die Arme seiner geliebten Amalia zurückzukehren.