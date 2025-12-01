Die Randgruppencombo spielt Gundermann

Am 22.und 23. Dezember 2025 nun steht die „Randgruppencombo“ mit einer Auswahl aus Gundermanns reichem Liederschatz auf der Bühne des LTT. - Ohne Heiner – Doch er wird dabei sein!

Am 29. Dezember 2022 spielte die „Randgruppencombo“ im Festsaal Kreuzberg in Berlin ihr offiziell letztes Konzert. Conny Gundermann sagte damals scherzhaft in ihrer Dankesrede: „Ich glaube nicht wirklich, dass das jetzt das letzte Konzert ist.“ Das Publikum lachte. Viele hofften insgeheim, dass sie recht haben würde.

Doch dann: Am 13. August 2024, sieben Tage nach seinem 69. Geburtstag, starb Heiner Kondschak. - Der Schock saß, er sitzt tief.

Beim Abschiedsabend für Heiner, veranstaltet von der Tonne in Reutlingen am 9. Oktober 2024, spielten Teile der verbliebenen „Randgruppencombo“ ein paar ausgewählte Lieder von Gundermann und Heiner selbst. An jenem Abende formte sich der Gedanke, der Wunsch, die „Randgruppencombo“ ohne Heiner wiederzubeleben. Die Lieder von Gundermann, von so vielen Menschen wie ein „Lebensmittel“ empfunden, sollten weiter leben und gespielt werden, so der Konsens. Aber: Wie soll das gehen – ohne Heiner – der bis dato nicht nur das Zentrum der Combo war, sondern auch deren Motor?