Eine Parabel über Leben und Sterben nach der Graphic Novel von Jérémie Moreau, Uraufführung, 9.

Warum stecken Strauße eigentlich ihren Kopf in den Sand? Und wieso schauen Elefanten so traurig? Was denken Affen über die Welt? Und weshalb wandern Krebse von Muschel zu Muschel? Panther Sophia ist das Leittier und eine Quelle der Weisheit für alle wilden Tiere. Sie hilft ihren Freund*innen bei den Herausforderungen, die sie im Leben meistern müssen und sucht mit ihnen nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens: Was bedeutet Freiheit? Was ist Identität? Und wie akzeptiere ich den Kreislauf des Lebens?

»Die Rede des Panthers« ist nicht nur eine Sammlung von Tiergeschichten, sondern auch eine philosophische Betrachtung der Welt und unseres Platzes in ihr. Das Ensemble des Jungen LTT wird die Fährten der Tiere lesen und überrascht feststellen, dass unsere Art zu denken, den Tieren vielleicht ähnlicher ist, als wir vermuten.