Die Reimanns stehen seit über zwei Jahrzehnten für authentisches Reality-TV-Entertainment und sind aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Die Auswandererfamilie um Manu und Konny Reimann nehmen ihre Zuschauer seit ihrem ersten TV-Auftritt im Jahr 2004 mit auf den Weg von ihrer deutschen Heimat in die USA, wo sie ihren Traum vom Leben im Ausland verwirklichten.

Mit einer treuen Fangemeinde und einer konstant starken Medienpräsenz zählen die Reimanns heute zu den beständigsten und beliebtesten Gesichtern des deutschen Reality-TV. Im kommenden Jahr gehen sie mit einem persönlichen und nahbaren Live-Programm “Sabbelstunde mit Manu und Konny” endlich wieder auf Deutschland-Tour und bringen ihre Geschichten direkt auf die Bühne.