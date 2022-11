Die Reimpatrouille - Live

Im ersten Corona-Lockdown haben Helge Thun, Mirjam Woggon, Jakob Nacken und Johann Theisen begonnen, ihr eigenes Youtube-Format zu senden. Jeweils 30 Minuten vollgepackt mit originellen Reimen, filmreifen Sketchen und Humor auf höchstem Niveau.

30 Sendungen später bringen sie die Reimpatrouille nun live auf die Bühne! Reime, Sketche, Lieder, Sprechgesang und Improvisation. Erleben Sie MC Entchen, Frau Roberta, Manni Mirakel und Promireporterin Stefanie von Stuttgart-Stammheim live.

"Krisen"-Tickets im Losverfahren

! Da wir meinen, dass Kultur kein Luxus sein darf und

! da wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass nicht wenige beim durch die Krise aufgenötigten Sparen mit dem "Ausgehen" anfangen, verlosen wir für diese Veranstaltung (und ausgewählte weitere mehr) ein Kontingent von 10 Tickets zu einem symbolischen Preis von 2 Euro!

Ob du real in Geldnot bist, können und wollen wir nicht prüfen.

Wir vertrauen auf deine Selbsteinschätzung und auf deine Ehrlichkeit. Wie du weißt, leben auch die Kunst-und Kulturschaffenden nicht vom Applaus allein und leidet der ganze Kulturbereich seit Corona ebenfalls stark unter den Krisen.

Dennoch sind wir fest davon überzeugt, dass wir zusammen halten müssen und dass es allen Menschen möglich sein muss, an Kultur teilnehmen zu können.

Die Verlosung ist ein Zusatzangebot zu den Freitickets, die schon immer über der Arbeiterwohlfahrt, das Asylcafé und die Kulturpforte bezogen werden können.

Wie kannst du bei der Verlosung teilnehmen?

Schreib eine Mail mit deinem vollen Namen an Kultur-fuer-alle@franzk.net und setze in den Betreff die Veranstaltung, die du gerne besuchen möchtest. Die Tickets gehen - anders als bei sonstigen Ticketverlosungen - immer nur an eine Einzelperson. Diese Veranstaltungen stehen zur Auswahl

Wir können leider und werden nur antworten, wenn du ein Ticket zugelost bekommen hast. Spätestens drei Tage vor der Veranstaltung ist das der Fall. Also bitte auch mal den Spam checken ?

Wir brauchen deinen vollen Namen, denn unter diesem wird das Ticket gegen symbolische 2 Euro an der Abendkasse für dich hinterlegt.

Auf bald im franz.K!